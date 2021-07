Studie "Organisation x.0": Hierarchieabbau in deutschen Unternehmen vielfach kein Thema (FOTO)

Hamburg (ots) - Der Abbau von Hierarchien in Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung in Deutschland gestaltet sich zäh. Nur in 28 Prozent der Unternehmen und Behörden wurden in den vergangenen zwei Jahren tatsächlich Ebenen reduziert. Dabei glauben 68 Prozent der Fach- und Führungskräfte an die Beschleunigung von Entscheidungen durch flache Hierarchien. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie " Potenzialanalyse Organisation x.0 (https://www.soprasteria.de/newsroom/publikati onen/studien/free/potenzialanalyse-organisation-x0) " von Sopra Steria in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut.



Zwei von drei Unternehmen und Verwaltungen sehen sich unter großem Druck, sich organisatorisch zu verändern, so die Befragung von 221 Fach- und Führungskräften. Ebenso viele sind auch generell überzeugt: Deutlich schnellere Entscheidungen sind möglich, wenn es weniger hierarchisch zugeht.