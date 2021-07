Das Geschäftsmodell der „Veredelung“ von Beteiligungen unter starker Beteiligung eines eigenen Management-Teams und der durchlässigen Kategorisierung von der Neuausrichtung („Realignment“) bis zur vollständigen Neupositionierung („Harvesting“) der getätigten Investments sei bei Mutares gut durchdacht und werde erfolgreich und konsequent umgesetzt, so die KFM-Analysten. Trotz der Covid-19 Pandemie war Mutares zudem in der Lage Unternehmensbeteiligungen, die den Mutares-Zyklus durchlaufen hatten, mit Gewinn zu veräußern. Im Gegenzug wurden gesunkene Unternehmenswerte in der Covid-19 Pandemie genutzt, um weitere interessante Beteiligungen zu akquirieren.

Update – in einem aktuellen Anleihen-Barometer wird die Anleihe der Mutares SE & Co. KGaA mit variabler Verzinsung (WKN A254QY) von den Experten der KFM Deutsche Mittelstand AG weiterhin als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet.

INFO: Die Mutares SE & Co. KGaA (Mutares-Gruppe) mit Sitz in München wurde im Jahr 2008 gegründet und ist ein auf spezielle Situationen fokussierter, international tätiger Private-Equity-Investor.

Mutares-Anleihe 2020/24

ANLEIHE CHECK: Die im Januar 2020 platzierte Anleihe der Mutares SE & Co. KGaA verfügt über einen variablen Zinssatz (3-Monats-Euribor + 600 Basispunkte, Euribor floor at 0%; Zinstermin vierteljährlich am 14.02., 14.05., 14.08. und 14.11.) und hat eine Laufzeit vom 14.02.2020 bis 14.02.2024. Im Rahmen der Emission wurden 50 Mio. Euro mit einer Mindestzeichnung von 100.000 Euro und einer Stückelung von 1.000 Euro platziert. Nach mehreren Aufstockungen wurde das maximale Emissionsvolumen von 80 Mio. Euro erreicht. Die Anleihe ist nach norwegischem Recht begeben und im Open Market der Börse Frankfurt gelistet.

Anleihebedingungen: In den Anleihebedingungen sind vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin ab dem 14.02.2023 zu 100,90% und ab dem 14.08.2023 zu 100,25% des Nennwertes vorgesehen. Eine vorzeitige Kündigungsmöglichkeit seitens der Anleihegläubiger ist im Falle eines Kontrollwechsels zu 101% möglich. Die Emittentin verpflichtet sich in den Anleihebedingungen unter bestimmten Voraussetzungen u.a. zur Einhaltung einer Mindestliquidität von 10 Mio. Euro sowie zu einem Nettoverschuldungsgrad von unter 20%. Die Anleihegläubiger sind durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an ausgewählten Beteiligungs-Unternehmen abgesichert.