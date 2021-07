Medaro Mining beginnt im Lithiumkonzessionsgebiet Superb Lake mit seinem Arbeitsprogramm

Das Konzessionsgebiet besteht aus 8 Bergbauclaims mit einer Gesamtfläche von rund 2.187 Hektar und liegt in der Region O’ Sullivan Lake / Maun Lake, die zum Bergbaurevier Thunder Bay im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario gehört. Das Projektgelände befindet sich rund 375 Kilometer nordöstlich der Stadt Thunder Bay. Die nächstgelegene Stadt ist Nakina in 45 km Entfernung südlich des Konzessionsgebiets.

Das Programm

Das Programm erstreckt sich über zwei Explorationsbereiche und wird in zwei Phasen durchgeführt (siehe nachstehende Karte). Die erste Phase umfasst bodengestützte magnetische Messungen / VLF-Messungen sowie geochemische Bodenuntersuchungen in den Gebieten unmittelbar neben den aufgefundenen Pegmatiten und den damit verbundenen granitischen Intrusionen entlang des Streichens. Die zweite Phase besteht aus Grabungen und der Entnahme von Schlitzproben entlang der Streichenerweiterung der Superb Lake-Pegmatite.

Explorationsbereich 1

Dieses Gebiet beherbergt historische Superb Lake-Lithiumvorkommen, wo im Rahmen früherer Arbeiten Lithiumwerte im Bereich zwischen 1,77 und 4,03 % Lithiumoxid (Li2O) ermittelt wurden. Zusätzlich zu den vom Unternehmen geplanten Prospektionen, Probenahmen und geophysikalischen Messungen in diesem Gebiet wird das Areal auch ein Hauptziel für nachfolgende Grabungen, Schlitzprobenahmen und Diamantbohrungen sein.

Explorationsbereich 2

Dieses Gebiet befindet sich in der westlichen Streichenerweiterung der bekannten Pegmatitformation in einem ähnlichen geologischen Umfeld, in unmittelbarer Nähe zur granitischen Intrusion im Grundgebirge. Dieses Gebiet ist als sekundäres Explorationsziel geplant; die Arbeiten umfassen Prospektionen, Probenahmen (aus Gestein und Erdreich) sowie bodengestützte geophysikalische Messungen.