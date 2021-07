VANCOUVER, British Columbia, July 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- St. James Gold Corp. (TSXV: LORD) (OTCQB: LRDJF) (FSE: BVU3) , St. James Gold Corp. (das „ Unternehmen “) freut sich, bekannt geben zu können, dass die Exploration auf dem kürzlich optionierten Goldgebiets Grub Line in Neufundland, Kanada (das „ Grub Line Property “) am voraussichtlichen Standort entlang des ultramafischen Gürtels des Gander River mit dem Projektfeldbetreiber, dem lokalen Explorationsdienstleister Planet X Exploration Services Ltd., im Gange ist.

Das Grub Line Property umfasst ein Paket des Gesteinskomplexes am Gander River. Siehe nachfolgende Fotos. Dieses Paket besteht aus felsischen Vulkaniten, mafischen Vulkaniten, ultramafischen Gesteinen und Gabbro-Intrusionen. Intensive hydrothermale Aktivität hat das Gestein verändert. Auf dem gesamten Gelände gibt es eine starke Serizit-, Calcit-, Chlorit- und Talk-Karbonat-Alteration in den Wirtsgesteinen und Quarzadern. In diesen geologischen Umgebungen kann es reiche Vorkommen an Sulfidmineralien geben. Listwanite oder karbonatisierte Ultramafite, die häufig im Gesteinskomplex des Gander River vorkommen, wurden als potenziell goldhaltig identifiziert.

Die räumliche Beziehung der Goldmineralisierung zu Bruchzonen mit karbonatisierten Ultramafiten/Listwaniten legt einen Vergleich mit dem Mother Lode Belt in Kalifornien nahe. Ähnliche listwanitische Goldquarzadern haben in den metamorphen Gürteln von Kalifornien und im Juneau Gold Belt in Alaska wirtschaftliche Vorkommen geformt. Der Programmmanager Planet X Exploration Services Ltd. nutzt ein allgemeines Modell für Vorkommen, bei dem die Karbonatisierung von ultramafischem Gestein und die Entwicklung von Goldadern in und über Überschiebungen, Umkehr- und Normalverwerfungen als Leitfaden für die Exploration entlang des Grub Line Property dienen.

Siehe das komplette Video von Dustin Keats, Enkel von Fred Keats, Gründer der Keats Zone der New Found Gold Corp, die Grub Line erkundet: https://youtu.be/y7cu1zJYkjc

Foto 1: Gesteinsaufschluss mit voraussichtlicher Alteration .

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b62c5339-2de6-4f5d ...

Foto 2: Geologisches Merkmal von Interesse, oxidiertes Sulfidsystem in situ .

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2e115438-9bdf-4e51 ...