Digitalist Group Oyj - Managers' Transactions

Person subject to the notification requirement

Name: Nordenfelt, Helena

Position: Other senior manager

Issuer: Digitalist Group Oyj

LEI: 743700AL68PUX6JMS644

Notification type: INITIAL NOTIFICATION

Reference number: 743700AL68PUX6JMS644_20210722120143_2

Transaction date: 2021-07-20

Venue not applicable

Instrument type: FINANCIAL INSTRUMENT LINKED TO A SHARE OR A DEBT INSTRUMENT

Instrument name: Digitalist Group Plc's Option Rights 2021A1

Nature of the transaction: ACCEPTANCE OF A STOCK OPTION

Transaction details

(1): Volume: 500,000 Unit price: EUR

Aggregated transactions

(1): Volume: 500,000 Volume weighted average price: EUR

Transaction date: 2021-07-20

Venue not applicable

Instrument type: FINANCIAL INSTRUMENT LINKED TO A SHARE OR A DEBT INSTRUMENT

Instrument name: Digitalist Group Plc's Option Rights 2021A2

Nature of the transaction: ACCEPTANCE OF A STOCK OPTION

Transaction details

(1): Volume: 500,000 Unit price: EUR

Aggregated transactions

(1): Volume: 500,000 Volume weighted average price: EUR

For further information pls contact

Digitalist Group Plc

Magnus Leijonborg, CEO

mob. +46 76 315 84 22, magnus.leijonborg@digitalistgroup.com

Distribution:

Nasdaq Helsinki Ltd.

Main media

https://digitalist.global





Attachment