Die Schweizer Fitness-Wirtschaft im ersten Halbjahr 2021 (FOTO)

Zürich (ots) - Positive Tendenz nach der monatelangen Schliessung derFitness-CenterDie Schweizer Fitnessbetreiber sind von den Massnahmen im Rahmen der COVID-19Pandemie in den vergangenen Monaten hart getroffen worden. Um den SchweizerFitnessmarkt hinsichtlich der Auswirkungen der Pandemie zu durchleuchten, hatdie swiss active - IG Fitness Schweiz gemeinsam mit der Deutschen Hochschule fürPrävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) eine Erhebung zur SchweizerFitness-Wirtschaft per Juni 2021 durchgeführt. Die Datenanalyse ermöglicht es,die ersten Entwicklungen der Branche nach dem Restart am 19. April 2021abzubilden. In der Schweizer Fitnesslandschaft existieren seit mehreren Jahrenso gut wie keine transparenten Daten, die aus Marktstudien erhoben wurden. InDeutschland dagegen werden seit vielen Jahren die zentralen Fakten desFitnessmarktes in den "Eckdaten der deutschen Fitness-Wirtschaft" abgebildet.Gemeinsam mit der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement(DHfPG) sowie dem Prüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte, verleiht der DSSVe. V. - Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen derdeutschen Branche mit dieser jährlichen Datenerhebung eine Visitenkarte, schafftMarkttransparenz und stärkt die Akzeptanz bei Akteuren aus Wirtschaft, Politikund Wissenschaft. Diese Synergien wollte man für diese Marktstudie nutzen, umwertvolle Erkenntnisse für die Weiterentwicklung der Schweizer Fitnessbranche zugewinnen.Ausgereifte Sicherheits- und Hygienekonzepte in den Fitness-CenternDas Stimmungsbild in der Branche ist seit dem Restart positiv. Die Betreiberaller Center sind sehr froh darüber, ihre Center wieder öffnen zu dürfen undkönnen seit dem Restart im April 2021 keinen negativen Einfluss auf dasCorona-Infektionsgeschehen in der Schweiz erkennen. Dazu tragen auch dieetablierten Sicherheits- und Hygienekonzepte bei, die 33,3 Prozent der Betreiberals "eher ausgereift", 66,3 Prozent sogar als "sehr ausgereift" einstufen. Diesewerden für die Mitglieder klar und gut erkennbar kommuniziert, beispielsweiseüber Plakate am Eingang, via E-Mail oder persönlich durch die Mitarbeiter. Dieszeigt sich durch eine hohe Bereitschaft der Mitglieder, die vorgegebenenRegelungen umzusetzen: 84,8 Prozent der Center berichten von einer eher hohenbis sehr hohen Bereitschaft der Mitglieder."Durch den engen und intensiven Austausch mit den Gesundheitsbehörden in derSchweiz konnten wir ausgereifte Sicherheits- und Hygienekonzepte für die