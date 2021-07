Citi ist mit der Einführung von „Real-Time Liquidity Sharing“ wegweisend beim Liquiditätsmanagement

Aufgrund der pandemiebedingten Telearbeit, raschen Veränderungen der Geschäftsmodelle und die daraus resultierende angespannte Liquidität ist der Bedarf an Effizienzgewinnen gestiegen. Als Reaktion auf den Bedarf der Kunden nach fortschrittlicher Technologie für das Liquiditätsmanagement entwickelt, werden Treasurer mit der neuesten Innovation von Citi in die Lage versetzt, die Intraday-Liquidität in Echtzeit zu verwalten.

Das Real-Time Liquidity Sharing von Citi ermöglicht Treasury-Teams die Mobilisierung von Liquidität sowie die Finanzierung von Intraday-Zahlungen für mehrere Konten und Entitäten in Echtzeit, ohne sich mit der physischen Finanzierung der Konten auseinandersetzen zu müssen. Auf diese Weise können Unternehmen ihr Working Capital maximieren, ohne dass manuelle Finanzierungen und Prognosen erforderlich sind. Das spart Arbeitsstunden und reduziert die Verwaltungskosten für eine externe und subsidiäre Kreditaufnahme.

Sandip Patil, Asia Pacific Head of Liquidity Management Services, Treasury and Trade Solutions, Citi, sagte: „Wir sind stolz auf unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Kunden bei der Bewertung von Marktbedingungen und Umsetzung digitaler Weiterentwicklungen, um gezielt Lösungen bereitzustellen. Mit der Einführung von Citi Real-Time Liquidity Sharing profitieren Kunden von Lösungen zur Echtzeitfinanzierung sogar in Situationen, in denen ihre Cashflow-Prognose möglicherweise nicht nach Plan läuft. Neben der Automatisierung im Treasury können wir den Kunden mit unserer neuen Lösung bei der Realisierung von echtem E-Commerce- und Echtzeit-Wachstumspotenzial helfen, indem wir integrierte Sofortzahlungen und Liquiditätslösungen rund um die Uhr ermöglichen.“