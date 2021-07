BERENBERG stuft Alstria Office auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kai Klose

Analysiertes Unternehmen: Alstria Office

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Alstria Office anlässlich kursierender Spekulationen über eine Übernahme durch den kanadischen Vermögensverwalter Brookfield auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Immobilienkonzern stelle ein attraktives Übernahmeziel dar, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2021 / 08:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.