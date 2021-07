KoCoBox MED+ erhält Zulassung als ePA-Konnektor

Koblenz. CompuGroup Medical (CGM) hat heute von der gematik die Zulassung für die KoCoBox MED+ als Konnektor für die elektronische Patientenakte (ePA) erhalten. Nach Einspielen des ePA-Upgrades unterstützt die KoCoBox MED+ die Anwendung elektronische Patientenakte und die Komfortsignatur bei allen Anwendern, die über die KoCoBox MED+ an die Telematikinfrastruktur angebunden sind.

Seit Anfang des Jahres 2021 stellen die gesetzlichen Krankenkassen ihren Versicherten eine elektronische Patientenakte (ePA) und damit den digitalen Zugang zu ihren medizinischen Daten zur Verfügung. Um diese Daten bereitzustellen, benötigen Gesundheitseinrichtungen die notwendigen technischen Voraussetzungen für die Übermittlung in die ePA. Dazu gehört auch ein Software-Upgrade des Konnektors. Der CGM-Konnektor KoCoBox MED+ hat nun nach Erprobung von Funktionsfähigkeit, Stabilität und Performanz der neuen Funktionen von der gematik die Zulassung der ePA-Funktionalität erhalten.



Gesundheitseinrichtungen, die die kassenspezifische ePA mit medizinischen Daten befüllen, realisieren damit eine weitere wichtige Mehrwertanwendung der Telematikinfrastruktur (TI). In Zukunft können diese Einrichtungen behandlungsrelevante Daten mit der Zustimmung der Patientinnen und Patienten einrichtungs- und sektorenübergreifend zur Verfügung stellen. Doppeluntersuchungen oder Fehlentscheidungen aufgrund mangelnder Informationen werden so reduziert oder sogar vermieden. Den Zugriff auf die ePA steuern die Versicherten selbst und erhalten hierdurch die Hoheit über ihre persönlichen Daten.

Konnektor hat sich tausendfach bewährt

Um die elektronische Patientenakte lesen und befüllen zu können, sind in den Institutionen verschiedene vorbereitende Maßnahmen zu treffen. Dazu gehört neben einem ePA-Modul des Primärsystems, welches das komfortable und tiefenintegrierte Befüllen der ePA möglich macht, auch die Anbindung an die Telematikinfrastruktur mit einem ePA-Konnektor.