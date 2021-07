WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Erholung des US-Arbeitsmarkts vom Corona-Einbruch hat überraschend einen Dämpfer erhalten. In der vergangenen Woche stieg die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, ein Kurzfristindikator für den Jobmarkt. Im Wochenvergleich gab es einen Zuwachs um 51 000 auf 419 000, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte.

Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt einen Rückgang auf 350 000 erwartet. Außerdem wurde der Wert der Woche zuvor leicht nach oben revidiert, von 360 000 auf 368 000.