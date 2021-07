Merus gibt Veröffentlichung in Nature Communications über neuartigen Wirkmechanismus von MCLA-145 zur Förderung der Tumorimmunität und kontextabhängigen T-Zell-Kostimulation bekannt

UTRECHT, Niederlande, und CAMBRIDGE, Mass., USA, July 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. . (Nasdaq: MRUS), ein Unternehmen aus dem Bereich der klinischen Onkologie, das innovative multispezifische volllange Antikörper (Biclonics und Triclonics) entwickelt, hat heute den neuartigen Wirkmechanismus (MOA) von MCLA-145, dem klinischen Biclonics T-Zell-Agonist des Unternehmens, bekannt gegeben. MCLA-145 bindet sich mit hoher Affinität und Spezifität an PD-L1 und CD137. Der einzigartige immunstimulierende Wirkmechanismus von MCLA-145 wurde am 21. Juni 2021 in Nature Communications mit dem Titel „A human CD137×PD-L1 bispecific antibody promote anti-tumor immunity via context dependent T cell costimulation and checkpoint blockade“ (Ein CD137xPD-L1 bispezifischer Human-Antikörper fördert Immunität gegen Tumore durch kontextabhängige T-Zell-Kostimulation und Checkpoint-Blockade) veröffentlicht.



„Unsere aktuelle Veröffentlichung in Nature Communications ist ein weiteres Beispiel für die Leistungsfähigkeit und das Potenzial unserer einzigartigen Biclonics-Plattformtechnologie, die ein funktionelles Screening mit hohem Durchsatz ermöglicht, um neuartige Biclonics – wie Human-, gängige Leichtketten- oder IgG-Antikörper im bispezifischen Format – zu entdecken, die innovative Biologie erschließen können“, so Cecile Geuijen, Chief Scientific Officer. „Präklinisch wurde beobachtet, dass MCLA-145 Immuneffektorzellen nur im Kontext der Mikroumgebung des Tumors wirksam aktiviert und gleichzeitig inhibitorische Signale in derselben Immunzellenpopulation blockiert.“

MCLA-145 wurde durch das Screening Hunderter bispezifischer IgG-Antikörper gegen die Immunaktivierung mittels PD-L1-Beteiligung und anderer Merkmale identifiziert. Es wurde nachgewiesen, dass MCLA-145 die T-Zellen auch bei Vorliegen suppressiver Bedingungen wirksam aktiviert. Darüber hinaus wurde nachgewiesen, dass MCLA-145 das T-Zell-Priming verbessert und die langfristige Immunität der T-Zellen fördert. Diese in-vitro-Ergebnisse wurden in in-vivo-Experimenten angewandt. In diesen war die MCLA-145 Anti-Tumoraktivität den aktuellen standardmäßigen Vergleichspräparaten von Immuncheckpoint-Inhibitoren überlegen und stand mit der Rekrutierung und der Expansion von CD8 T-Zellen im Tumor in Zusammenhang.