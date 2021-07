Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

About You peilt oberes Ende der Umsatzprognose an Rund einen Monat nach dem Börsengang legt About You Zahlen für das erste Quartal im Geschäftsjahr 2021/2022 vor. Den Umsatz konnte das Mode-Unternehmen von 255 Millionen Euro auf 422 Millionen Euro steigern. Der EBITDA-Verlust kletterte auf …