22.07.2021 / 15:30

22. Juli 2021 - Vancouver, BC, Granite Creek Copper Ltd. (TSX.V: GCX | OTCQB: GCXXF) ("Granite Creek" oder das "Unternehmen") gibt die erste Tranche der Analyseergebnisse aus Phase 1 des Bohrprogramms 2021 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Carmacks bekannt. Diese kürzlich abgeschlossene erste Phase umfasste 19 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 6355 m, die sich auf das vorhandene Ressourcengebiet konzentrierten, um das Vertrauen in das Ressourcenmodell zu stärken, Möglichkeiten zur Ressourcenerweiterung zu bewerten und/oder den Sulfidanteil der Zonen 1 und 2000S von einer Ressource der Kategorie vermutet in die Kategorie angedeutet hochzustufen und die Kontinuität der Vererzung in Zone 13 (Abbildung 1) zu evaluieren.



Abbildungen, weitere Tabellen oder Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.



Tim Johnson, President und CEO von Granite Creek, kommentierte: "Das Unternehmen ist mit den Fortschritten des Explorationsprogramms 2021 auf Carmacks äußerst zufrieden. Ein Phase-3-Bohrprogramm befindet sich in der Entwicklung und wird voraussichtlich Mitte August dieses Jahres beginnen. Diese dritte Phase würde die gesamte Kampagne 2021 auf insgesamt 10.000 m an Kernbohrungen sowie 3000 m an Rückspülbohrungen (Reverse Circulation Drilling) erweitern. Wir erwarten, dass dieses Programm den gesamten Metallgehalt des Projekts erheblich erweitern wird, was zu einer erheblichen Grundlage für eine neue vorläufige wirtschaftliche Bewertung führen wird."