DEUTSCHE BANK stuft NOVARTIS AG auf 'Hold'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 100

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Novartis von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 100 auf 80 Franken gesenkt. Eine Anhebung der Prognosen beim Schweizer Pharmakonzern sei immer weniger in Sicht und auch die Liste möglicher Treiber im zweiten Halbjahr sei zunehmend ausgedünnt, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das voraussichtliche Wachstum des Konzerns bis 2025 bleibe zwar attraktiv, doch Sorgen bereite ihm die Margenentwicklung. Bei der Generikatochter Sandoz etwa dürfte die Profitabilität in diesem Jahr schwach ausfallen./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2021 / 07:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.