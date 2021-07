Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund sechs Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Dieser Hochpunkt verläuft bei 6,38 EUR. Die Anleger werden in den kommenden Tagen bei NanoRepro also ganz genau hinsehen.

Wer die übergeordnete Perspektive bei seinen Investments in den Vordergrund stellt, bekommt momentan eher keinen Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Demnach befindet sich NanoRepro in Abwärtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 8,70 EUR verläuft. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, dass die Kurse auch innerhalb langfristiger Abwärtstrends durchaus mal explodieren können.

