Hamburg (ots) - Der Abbau von Hierarchien in Wirtschaft und öffentlicher

Verwaltung in Deutschland gestaltet sich zäh. Nur in 28 Prozent der Unternehmen

und Behörden wurden in den vergangenen zwei Jahren tatsächlich Ebenen reduziert.

Dabei glauben 68 Prozent der Fach- und Führungskräfte an die Beschleunigung von

Entscheidungen durch flache Hierarchien. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie "

Potenzialanalyse Organisation x.0 (https://www.soprasteria.de/newsroom/publikati

onen/studien/free/potenzialanalyse-organisation-x0) " von Sopra Steria in

Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut.



Zwei von drei Unternehmen und Verwaltungen sehen sich unter großem Druck, sich

organisatorisch zu verändern, so die Befragung von 221 Fach- und

Führungskräften. Ebenso viele sind auch generell überzeugt: Deutlich schnellere

Entscheidungen sind möglich, wenn es weniger hierarchisch zugeht.







erwarten. In Teilen, weil in Unternehmen und Behörden einige um den Status als

Chef fürchten: Je nach Branche gehen bis zu 40 Prozent der Befragten davon aus,

dass der Abbau von Hierarchien bei den betroffenen Führungskräften zu einer

direkten Blockadehaltung führt, da diese sich etwa um ihre fest eingeplanten

Karriere- und Gehaltssprünge gebracht fühlen.



Ein weiterer Grund für den eher zähen Abbau von Leitungspositionen liegt auch in

den aktuell gemachten positiven Erfahrungen mit Hierarchien in heiklen

Situationen. Gerade in Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie oder bei

existenzbedrohenden Lieferengpässen müssen unter Zeitdruck einschneidende

Entscheidungen getroffen werden. Das Ziel, mit flachen Hierarchien bzw. dem

Wegfall von Weisungsstrukturen besser und schneller zu entscheiden, wird jedoch

in turbulenten und kritischen Lagen häufig nicht erreicht.



Infografik zum Thema (https://www.soprasteria.de/newsroom/infografiken/infografi

ken/infografik-organisation-x0)



"Die aktuelle Situation zeigt deutlich, warum die Organisation eines

Unternehmens oder einer Verwaltung nicht blind einer Managementmode folgen

sollte, sondern als oberstes Ziel immer den Erhalt der Handlungsfähigkeit

verfolgen muss", sagt Urs M. Krämer (https://www.linkedin.com/in/ursmkraemer) ,

CEO von Sopra Steria. "Die Kunst liegt darin, eine gute Balance zwischen

hierarchischen und kooperativen Elementen zu schaffen. Ein rein formales

Abschaffen einer Chef-Mitarbeiter-Struktur sowie ideologisches

Schwarz-Weiß-Denken führt schnell in eine Sackgasse."



Innovationen und Kreativität statt Stille-Post-Effekte

