Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7 / WKN: A1TNUT): Veröffentlichung einer neuen Prognose für das Geschäftsjahr 2020/2021



Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) erwartet für das Geschäftsjahr 2020/2021 (1. Oktober 2020 bis 30. September 2021) einen deutlich besseren Verlauf als zuletzt angenommen. Sie geht inzwischen davon aus, dass das Konzernergebnis 2020/2021 innerhalb einer Spanne zwischen 125 und 145 Millionen Euro liegen wird. In der zuletzt im März 2021 veröffentlichten und im Mai bestätigten Prognose war ein Konzernergebnis in einer Spanne zwischen 70 und 80 Millionen Euro erwartet worden. Die erwartete Ergebnisverbesserung beruht auf deutlich höheren Nettoerträgen aus dem Beteiligungsgeschäft. Sie werden jetzt in einer Spanne zwischen 125 und 140 Millionen Euro nach zuvor 65 bis 75 Millionen Euro erwartet. Der Nettovermögenswert der Private-Equity-Investments zum 30. September 2021 wird entsprechend in einer Spanne zwischen 620 und 690 Millionen Euro einschließlich der Nettozuflüsse aus der Kapitalerhöhung in Höhe von rund 100 Millionen Euro prognostiziert; bisher war mit einem Nettovermögenswert zwischen 450 und 505 Millionen Euro gerechnet worden vor Nettozuflüssen aus der Kapitalerhöhung. Das Ergebnis aus dem Segment Fondsberatung wird jetzt in einer Spanne zwischen 16 und 17 Millionen Euro prognostiziert (bisher 15 bis 16 Millionen Euro).