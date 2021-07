Kvika banki hf. Major shareholder announcement Nachrichtenquelle: globenewswire | 22.07.2021, 16:05 | 19 | 0 | 0 22.07.2021, 16:05 | Attached is a major shareholder announcement from Akta Sjóðir hf. on behalf of funds managed by the company.

