Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund sechs Prozent zum Monatshoch. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 6,38 EUR. Es läuft also auf harten Kampf zwischen Bullen und Bären hinaus.

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, müssen gegen den GD200 kämpfen. Demnach befindet sich NanoRepro in Abwärtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 8,70 EUR verläuft. Die langfristigen Abwärtstrends verlangsamen sich also mit dem heutigen Tage deutlich.

Fazit: NanoRepro kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.