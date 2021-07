Iceotope kündigt OEM-Vereinbarung mit Hewlett Packard Enterprise zur Bereitstellung von Flüssigkühlung im Edge-Bereich an

Sheffield, England (ots/PRNewswire) - Neue Vereinbarung liefert

flüssigkeitsgekühlte Chassis von Iceotope mit HPE ProLiant-Servern in jeder

entfernten Umgebung



Iceotope Technologies Ltd., ein weltweit führender Anbieter von

Präzisions-Immersionskühlung, gab heute eine OEM-Vereinbarung mit Hewlett

Packard Enterprise (HPE) bekannt, um sein flüssigkeitsgekühltes Gehäuse mit HPE

ProLiant-Servern in seiner Ku:l Extreme Data Centre-Lösung anzubieten. Die

kombinierte Lösung läuft sowohl in den Rechenzentren von Unternehmen als auch am

extremen Rand, um zuverlässige Leistung und Effizienz zu ermöglichen und

gleichzeitig ein hohes Maß an Schutz zu gewährleisten, das für raue

Randumgebungen erforderlich ist.







Ku:l Extreme ist eine hochgradig robuste Lösung für Mikro-Rechenzentren zurVerteilung von Datenverarbeitung der Enterprise-Klasse in extremenRandumgebungen, in denen Menschen, Verunreinigungen in der Luft, Feuchtigkeitund Witterungseinflüsse eine echte Herausforderung und Bedrohung für die ITdarstellen. Diese bahnbrechende Lösung ist Single-Server-fähig, ultra-effizientund hoch skalierbar. Es bietet eine Zero-Touch-Bedienung mit fortschrittlichemOut-of-Band-Management, das die vollständige Steuerung des gesamten Systems ausder Ferne ermöglicht.David Craig, CEO von Iceotope Technologies, sagt dazu: "Heutzutage müssen IT-und Rechenzentrumsmanager Ziele für die Nachhaltigkeit erfüllen, während dieDatenschwere immer mehr Komplexität schafft, da immer mehr Verarbeitungs- undAnalyseleistung an den Rand gezogen wird, näher am Ort der Nutzung. DieseOEM-Vereinbarung mit HPE bietet Zugang zu der effizientesten und effektivstenLösung für die Wartung von Servern in einer optimalen Umgebung für zuverlässigeIT-Services."Die Ankündigung der OEM-Vereinbarung mit HPE folgt auf die Bildung einerstrategischen Allianz zwischen Iceotope, Schneider Electric und Avnet - demglobalen Anbieter von Technologielösungen - im Jahr 2019, um eine innovativeAntwort auf die Herausforderungen zu bieten, die durch steigende Chip- undRack-Dichten, den Druck zur Steigerung der Energieeffizienz, Platzmangel,Einschränkungen bei der Wassernutzung und raue Randbedingungen entstehen. Mitden RedFish-konformen Out-of-Band-Management-Funktionen und der EcoStruxureIT-Lösung von Schneider Electric wird die Fernüberwachung und -verwaltung aufeine neue Ebene gehoben und ermöglicht proaktive Einblicke in kritische Anlagen,die sich auf den Zustand und die Verfügbarkeit von IT-Umgebungen auswirken,sodass die Leistung der Infrastruktur optimiert und das Risiko minimiert wird.