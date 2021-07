BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel hat die künftige Bundesregierung zu Reformbereitschaft aufgerufen, damit Deutschland im internationalen Wettbewerb weiter mithalten kann. "Wir sind ein starkes Land", sagt die CDU-Politikerin am Donnerstag in Berlin in ihrer letzten Sommerpressekonferenz mit den Hauptstadt-Journalistinnen und Journalisten. Das habe sich gerade in der Corona-Pandemie gezeigt. "Aber wir haben an einigen Stellen wirklich zu tun, um den hohen Standard, den wir haben, auch aufrecht zu erhalten." Merkel betonte: "Es gibt viel zu tun. Aber wir brauchen wirklich auch nicht unser Licht unter den Scheffel zu stellen."

Merkel mahnte konkret mehr Fortschritt bei der Digitalisierung in Deutschland und ein höheres Tempo beim Klimaschutz an. Besorgt zeigte sie sich angesichts der neuen Dynamik bei der Zunahme der Corona-Infektionen. Sie rief zu verstärkten Impfbemühungen auf. "Je mehr geimpft sind, umso freier werden wir wieder sein."