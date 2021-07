Alpha Esports Tech erneuert und erweitert die Partnerschaft mit Pro Esports Team Oxygen Esports zur Akquisition von Benutzern und Talenten

Die Alpha ESports Tech Inc. (ISIN: CA02073T1049 ; WKN: A3CPVJ), ein Technologieunternehmen, das sich auf die aufstrebenden Märkte in den Bereichen Esports, mobiles Gaming, Commerce und Blockchain konzentriert, hat bekannt gegeben, dass es mit Oxygens (OXG) professionellen und Amateur-Esports-Spielern seine Online-Spiele-Plattform, GamerzArena, erweitern wird.

"OXG" nimmt an Wettbewerben in den beliebtesten Esports-Titeln teil: Fortnite, Hearthstone, Valorant, Rainbow Six: Siege, Rocket League und andere. OXGs datenbezogener Ansatz in der Talentakquisition und ausgewählte Strategien, Fans anzuziehen, katapultierten das erst vor kurzem gebildete Team an vorderste Stelle in den besten Titeln und Wettbewerben.

Im letzten Jahr benutzte "OXG" Alphas Esports-Plattform, GamerzArena, zur Unterstützung in der Entwicklung und dem Training von "OXGs" professionellen und Amateur-Esports-Athleten. Die Unternehmen veranstalteten außerdem gemeinsam erfolgreich verschiedene Online-Turniere und Wettbewerbe, die Verkehr und Engagement auf der Plattform förderten.

Im Rahmen der erneuten Partnerschaft wird "OXG" helfen, den Abonnementdienst GamerzArena+ durch verschiedene Marketinginitiativen, an denen beide Unternehmen auf der Basis einer Umsatzbeteiligungsvereinbarung teilnehmen werden, zu fördern. Der erweiterte Umfang der Partnerschaft wird nicht nur unterschiedliche Plattformen und Anlagen aus Alpha Techs Portfolio nutzen, sondern wird durch von beiden Organisationen geschaffene innovative und einzigartige Original- Content-Programme auch dazu beitragen, Alpha in der allgemeinen Esports-Branche zu integrieren und seine Position zu stärken.