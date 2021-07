JPMORGAN stuft DAIMLER AG auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose Asumendi

Analysiertes Unternehmen: DAIMLER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler nach einer Veranstaltung zum Thema E-Mobilität auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi nannte diese "ein exzellentes Update des Managements". Er erwartet nun Details zur Strategie in puncto Batterien in Europa und Nordamerika. Hierbei könne es um Partnerschaften und um Co-Investments für die Batterieproduktion gehen, so der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Spannend dürfte es zudem in den kommenden zwölf Monaten mit Blick auf Elektrofahrzeuge in China werden, wo der Wettbewerb wohl am härtesten geführt werden dürfte. Hier müsse Daimler noch zulegen, um im Prämiumsegment auf Marktanteile zu kommen./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2021 / 14:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2021 / 15:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.