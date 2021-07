Mit einem kräftigen Anstieg begeht BioNTech den heutigen Handelstag. Denn die Aktie kann mit einem Plus von aktuell rund sieben Prozent aufwarten. Damit findet sich der Titel auf einem der vorderen Plätze wieder. Geht es bei BioNTech jetzt so richtig los?

Mit dem Anstieg auf 232,90 Euro hat sich die Technik massiv verbessert. Dann damit kostet BioNTech damit so viel wie noch in diesem Monat. Immerhin erklimmt der Titel ein neues Monatshoch. Bisher wurde dieses Hoch bei 220,90 EUR ausgelotet. Börsianer sollten daher BioNTech in den nächsten Tagen genau unter die Lupe nehmen.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, kann sich auf den 200er-Durchschnitt verlassen. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 128,69 EUR, sodass BioNTech in Aufwärtstrends verläuft. Damit zeigt sich wieder einmal, dass das Überraschungspotenzial in Aufwärtstrends eindeutig auf der Oberseite liegt.

Fazit: Bei BioNTech geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.