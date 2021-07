Hatte Karl Marx mit seiner Kritik am Kapitalismus nicht doch recht? Vielleicht ist es erst der Finanz-Kapitalismus, der zu der von Marx beschriebenen Akkumulation des Kapitals führt: dieses Kapital heißt heute Aktie, und

Hatte Karl Marx mit seiner Kritik am Kapitalismus nicht doch recht? Vielleicht ist es erst der Finanz-Kapitalismus, der zu der von Marx beschriebenen Akkumulation des Kapitals führt: dieses Kapital heißt heute Aktie, und durch Aktien werden einige wenige immer reicher. Die Theorie der Notenbanken lautet: wir machen das Geld billig, dann werden mehr Kredite vergeben, dadurch wird mehr investiert, wodurch Jobs und Wohlstand geschaffen wird. Schöne Theorie. Aber die Realität ist: das billige Geld nutzen Firmen zum Rückkauf eigener Aktien mittels steigender Verschuldung - dadurch gibt es weniger Aktien, wodurch wiederum der Gewinn pro Aktie steigt. Dadurch wiederum steigen die Aktien - was den Firmenchefs nutzt, aber der breiten Masse nicht, weil sich die Aktien in den Händen der Wenigen akkumulieren. Für die Nicht-Besitzenden gibt es dann Almosen in Form von Helikoptergeld..

Hinweis: Heute, 18.30Uhr Teil 2 der Serie Boom und Bust - "Der Crash - kommt er nie"?, u.a. mit Marc Friedrich

