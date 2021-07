Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der DAX seinen Erholungskurs von den heftigen Verlusten zu Beginn der Woche fortgesetzt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.514,54 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.Die Gewinne blieben auch, nachdem die US-Börsen am Nachmittag im Minus gestartet waren. Die am Mittag bekannt gewordene Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), die ultralockere Geldpolitik inklusive der Anleihekäufen fortzusetzen, versetzte Anleger in Kauflaune. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte konsequenterweise am Donnerstagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1777 US-Dollar (-0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8491 Euro zu haben.