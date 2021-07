Tagesausblick für 23.07.: DAX hat Kurssturz weggesteckt. Daimler und Siemens gefragt!

Die Investoren schüttelten den Kurssturz vom Montag nun ab. Erneut gute Unternehmenszahlen und die Aussicht auf weiterhin niedrige Leitzinsen sorgten für Kauflaune an den Aktienmärkten. So verbesserte sich der DAX um rund 0,5 Prozent auf 15.500 Punkte und der EuroStoxx50 verbesserte sich um 0,75 Prozent auf 4.056 Punkte. Morgen stehen noch Frühindikatoren zur Veröffentlichung an, die möglicherweise weitere Impulse geben.

An den Rentenmärkten blieb es heute still. Wie erwartet, drehte die EZB nicht an der Zinsschraube. Vielmehr wurde die Pressekonferenz mit EZB-Chefin Christine Lagarde so gedeutet, dass bis auf weiteres an der lockeren Geldpolitik festgehalten wird. In den USA stiegen die Anträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend stark an und nahmen damit potenziellen Zinserhöhungsspekulationen etwas Wind aus den Segeln. Unter den Edelmetallen konnte heute erneut nur Palladium Zugewinne verzeichnen. Gold sackte zeitweise unter die Marke von 1.800 US-Dollar. Der Ölpreis konsolidierte auf dem gestrigen Schlussniveau. Ein ähnliches Bild zeigte heute der Euro/US-Dollar-Kurs, der knapp unter 1,18 US-Dollar stagnierte.

Unternehmen im Fokus Daimler will beim Ausbau der E-Flotte kräftig Gas geben. Ende des Jahrzehnts wollen die Stuttgarter komplett vollelektrisch sein. Anleger quittierten die Aussagen des Management mit einem Kursaufschlag. Delivery Hero hat nun fünf Monate mehr Zeit, um die Tochter Yogiyo in Südkorea zu verkaufen. Das sorgte für Aufatmen bei den Investoren. Die Aktie sprang gar an die DAX-Spitze. Der Großküchenhersteller Rational zeigt sich nach einem starken ersten Halbjahr optimistisch für das Gesamtjahr. Der MDAX-Wert näherte sich daraufhin dem Allzeithoch. RWE konnte sich nach den deutlichen Verlusten der vergangenen Tage deutlich erholen. Siemens profitierte von guten Zahlen beim Konkurrenten ABB Aus Europa stehen morgen (finale) Daten von Lonza und Vodafoneund aus den USA von American Express zur Veröffentlichung an. Porsche lädt zur Hauptversammlung. Wichtige Termine Deutschland – Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für Juli, vorläufig

Europa – Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für Juli, vorläufig