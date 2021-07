Manchester United arbeitet mit der Renewable Energy Group an einer nachhaltigeren Zukunft (FOTO)

Manchester (ots) - Manchester United stärkt sein Engagement für ökologische

Nachhaltigkeit durch eine globale Partnerschaft mit der Renewable Energy Group,

einem führenden Hersteller von erneuerbaren Kraft- und Brennstoffen. Die

gemeinsame Mission: den Klimawandel bekämpfen und eine sauberere Welt schaffen.



Die Renewable Energy Group (REG) hat es sich zur Aufgabe gemacht, qualitativ

hochwertige und einfach zu verwendende erneuerbare Kraft- und Brennstoffe

bereitzustellen. Das US-amerikanische Unternehmen recycelt Abfall- und

Nebenprodukt-Fette sowie Öle zur Herstellung nachhaltiger Kraftstoffe. Dies

ermöglicht es Organisationen und Einzelpersonen, umweltfreundlicher zu werden,

ohne dabei auf Qualität oder Leistung verzichten zu müssen.





Die Zusammenarbeit des Fußballklubs und der Renewable Energy Group soll dieBiokraftstoffprodukte des Unternehmens noch bekannter machen und dasUmweltbewusstsein der weltweiten Fangemeinde von Manchester United und darüberhinaus positiv beeinflussen.Manchester United ist Vorreiter in Sachen NachhaltigkeitManchester United war einer der ersten Fußballvereine der Welt, der 2008 einProgramm zur Verringerung des Kohlendioxidausstoßes startete. Seitdem wurden diejährlichen Emissionen aus dem Vereinsbetrieb um 2.700 Tonnen reduziert. Durchdie Partnerschaft mit der Renewable Energy Group will der Verein diesen Erfolgweiter ausbauen."Als eine der beliebtesten Sportmannschaften der Welt hat der Verein einewirkungsvolle Plattform, um das Bewusstsein der Menschen dafür zu schärfen, wiesie zu einer saubereren, nachhaltigeren Zukunft für unseren Planeten beitragenkönnen", sagt Colette Roche, Chief Operating Officer von Manchester United."Wir reduzieren unsere Treibhausgasemissionen bereits seit zwölf Jahren; dasmacht uns in Sachen Umweltschutz zum Vorreiter unter den Fußballvereinen. InZusammenarbeit mit der Renewable Energy Group wollen wir nun unserenCO2-Fußabdruck noch weiter verkleinern. Gemeinsam können wir so nicht nur imKampf gegen den Klimawandel einen entscheidenden Schritt nach vorne machen,sondern tragen auch dazu bei, das Ziel eines grüneren und saubereren Planeten zuverwirklichen."REG bietet einfach umzusetzende Lösungen, um den CO2-Ausstoß zu reduzierenAls führender Hersteller von sauberen, biobasierten Kraftstoffen ist es für dieRenewable Energy Group ein logischer Schritt, mit einem anderennachhaltigkeitsorientierten Akteur wie Manchester United zusammenzuarbeiten",sagt Cynthia "CJ" Warner, Präsidentin und Chief Executive Officer der RenewableEnergy Group. "Unsere Welt befindet sich an einem kritischen Punkt, an dem unsallen klar ist, dass wir mehr tun müssen, um schädliche Emissionen zu