DGAP-News: aifinyo AG / Schlagwort(e): Research Update

SMC Research erhöht nach positivem Halbjahresbericht 2021 das Kursziel auf 50 Euro



22.07.2021 / 18:34

22.07.2021



Dresden, 22. Juli 2021 - Nach positiven Zahlen für das zweite Quartal 2021 hat SMC Research das Kursziel für die aifinyo-Aktie von 48 Euro auf 50 Euro angehoben und sieht damit deutliches Kurspotenzial. Die Empfehlung lautet weiterhin „Spekulativ Kaufen".



Mit dem Wachstum im zweiten Quartal hat aifinyo die Erwartungen der Analysten übertroffen. Das Management rechnet im zweiten Halbjahr mit einer Fortsetzung der positiven Entwicklung und insbesondere mit einem starken vierten Quartal. Auf der Basis wird das Erreichen des Break-even im Gesamtjahr als möglich erachtet. SMC hatte bislang mit einem Umsatz von 37,3 Mio. Euro, einem EBIT von 0,7 Mio. Euro und einem Nettoergebnis von -0,7 Mio. Euro gerechnet. Das erscheint den Analysten nach den Halbjahreszahlen nun zu konservativ. Sie rechnen jetzt mit einem Umsatz von 41,2 Mio. Euro, einem EBIT von 0,9 Mio. Euro und einem ausgeglichenen Nettoergebnis. Die Schätzungen für die Erlös- und EBIT-Entwicklung in den Folgejahren hat SMC ebenfalls leicht angehoben.



SMC sieht gute Chancen, dass sich die dynamische Entwicklung von aifinyo fortsetzt. Das Umfeld ist für das Unternehmen mittlerweile sehr positiv, da eine krisenbedingt immer noch relativ restriktive Kreditvergabe der Banken gute Möglichkeiten für die Gewinnung von Marktanteilen bietet.



Die vollständige SMC-Studie zu aifinyo zum kostenlosen Download:

https://www.aifinyo.de/download/



Über aifinyo

aifinyo ist der zuverlässige Smart-Finance-Partner für alle Wachstumsunternehmen, Freiberufler*innen und Gründer*innen, die schnell und unkompliziert Liquidität benötigen. Dafür betreibt die Tech-Company eine digitale Plattform für intelligente Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Fine­tra­ding, Leasing und Forderungsmanagement. So unterstützt aifinyo Unternehmer*innen ganz konkret in allen Phasen dabei, weiter zu wachsen und erfolgreich zu werden.

Die Aktien der aifinyo AG sind seit Dezember 2018 im m:access, einem Marktsegment speziell für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München, gelistet. Die Tochtergesellschaft aifinyo finance GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) regulierter Finanzdienstleister und wird durch die Bundesbank und die BaFin beaufsichtigt.



Kontakt:

John Alexander Rehmann

Chief Marketing Officer



aifinyo AG

Tiergartenstraße 8

01219 Dresden

+49 351 896 933 10

presse@aifinyo.de

