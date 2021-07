Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Voltabox-Aktie markiert aufgrund zunehmender Skepsis am Geschäftsmodell neues Allzeittief Eigentlich wollte die Firma Voltabox den Anstoß für „eine Revolution in der Lithium-Ionen-Batterieindustrie“ geben. Doch hiervon ist zumindest an der Kursentwicklung bei der Aktie nichts zu spüren. Vielmehr wird am Kapitalmarkt das Geschäftsmodell …