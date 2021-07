NanoFocus AG: Vorstand beschließt Durchführung einer Sachkapitalerhöhung aus Genehmigten Kapital

Eingebracht werden sollen Forderungen der Carl Mahr Holding GmbH gegenüber der Gesellschaft in Höhe von EUR 2.983.594,00 gegen die Ausgabe von 2.983.594 neuen Aktien. So soll das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 3.440.956,00 um EUR 2.983.594 auf EUR 6.424.550,00 erhöht werden. Für je EUR 1,00 einzubringende Forderung würde eine neue Aktie ausgegeben werden. Somit würde der Ausgabepreis von EUR 1,00 über dem aktuellen Börsenkurs von EUR 0,95 (Schlusskurs am 21. Juli 2021) liegen.



Ausstehend sind noch das Bewertungsgutachten über die Werthaltigkeit der einzubringenden Forderungen, die Zustimmung des Aufsichtsrats sowie der Abschluss des Einbringungsvertrags.

NanoFocus AG

Der Vorstand

Über die NanoFocus AG:

Die NanoFocus Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt optische sowie taktile Messsysteme und Software zur Charakterisierung von technischen Oberflächen. Die Messsysteme von NanoFocus ermöglichen hochpräzise 3D-Oberflächenanalysen im Mikro- und Nanometerbereich. Mit hohen Mess- und Analysegeschwindigkeiten eignen sich die Systeme sowohl für das Prüflabor als auch für den produktionsnahen Einsatz und die Inline-Kontrolle. Die Messsysteme werden weltweit von Markt- und oder Innovationsführern aus Medizin-, Automotive-, Elektronik-, und Halbleiterindustrie erfolgreich eingesetzt. http://www.nanofocus.de



Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der NanoFocus AG findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

