Die Erdgasspeicher leeren sich – Grüße von Gasprom

Seit 2013 waren noch nie an einem 1. Juli die deutschen Erdgasspeicher so leer wie in diesem Jahr. 46 Prozent betrug der Füllstand. Kein Grund zur Sorge, aber eben deutlich anders als in den vergangenen Jahren. Nach den verbrauchsstärkeren Wintermonaten werden jährlich die Erdgasspeicher über den Sommer wieder aufgefüllt. Das schützt vor starken Preisschwankungen und

