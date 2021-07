Dynamic Yield im Jahr 2021 am höchsten und am weitesten positioniert im Gartner MQ für Personalisierungs-Engines / Der neueste Bericht markiert das vierte Jahr in Folge als "Anführer" des Unternehmens

Berlin (ots) - Dynamic Yield (https://www.dynamicyield.com/?utm_source=wire&utm_

Kundenerlebnissen, gab heute bekannt, dass sie im Führungsquadranten von

Gartners Magic Quadrant for Personalization Engines 2021 sowohl am höchsten auf

Basis ihrer Ausführungsfähigkeit als auch am weitesten für die Vollständigkeit

der Vision positioniert wurde.* Dynamic Yield wurde in 4/4 der Berichte des

Analystenunternehmens zu dieser Kategorie, die erstmals 2018 veröffentlicht

wurde, als Anführer genannt. Ein kostenloses Exemplar des Berichts von Dynamic

Yield ist hier (https://www.dynamicyield.com/guides/gartner-mq/?utm_source=wire&

utm_medium=press&utm_campaign=gartner2021) erhältlich.



"Seit dem letzten Jahr hat sich eine Menge verändert. Wir haben die F&E-Gruppe

bei Dynamic Yield um 15 % aufgestockt und die Größe unseres Data-Science-Teams

verdoppelt. Wir haben Dutzende neuer Funktionen, Möglichkeiten, Dienste und

Verbesserungen für dieselbe Plattform eingeführt, die wir von Anfang an

aufgebaut haben", sagt Liad Agmon, CEO von Dynamic Yield.







Spiegelbild unseres unerschütterlichen Engagements, die beste

Personalisierungstechnologie der Welt anzubieten."



Dynamic Yield wurde zusammen mit 11 anderen Lösungsanbietern der Branche

bewertet und erhielt die höchsten Bewertungen für die essentiellen Fähigkeiten

für die Anwendungsfälle Testen (3,9/5) und Optimierung (3,9/5) sowie für den

Anwendungsfall Digital Commerce-Fähigkeiten, der von allen anderen Anbietern,

die in der begleitenden Studie 2021 Critical Capabilities for Personalization

Engines bewertet wurden, am höchsten bewertet wurde (3,81/5).



Warum Dynamic Yield glaubt, dass es ein führendes Unternehmen im Bereich

Personalization Engines geblieben ist:



- Überlegene Benutzeroberfläche und optimierte Workflows , die es Marketern

ermöglichen, Omnichannel-Personalisierungsprogramme über Web, Mobile, E-Mail

und Anzeigen zu betreiben - ohne auf Entwickler angewiesen zu sein.

- Agile und einfach zu bedienende Plattform , die es Teams ermöglicht, klein

anzufangen, dann in Ihrem eigenen Tempo über die Kanäle Ihrer Marke zu

skalieren und Personalisierung und A/B-Tests dort einzusetzen, wo sie Wirkung

zeigen.

- Best-in-Class-Algorithmen , die durch selbst trainierte

Deep-Learning-Empfehlungsmodelle die Absicht und Affinität von Kunden in

Echtzeit vorhersagen können.

- Offene Architektur , die Flexibilität, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit,

Konnektivität, Skalierbarkeit und Governance in den Vordergrund stellt und Seite 2 ► Seite 1 von 3



