Systemfehler / Kommentar von Achim Preu zu Mobilfunk-Ausfällen

Mainz (ots) - Ob das deutsche Mobilfunknetz qualitativ hinter dem von Kambodscharangiert oder nicht - Fakt ist: In die internationale Spitzengruppe gehört eskeineswegs. Was nicht direkt etwas mit dem Netzausfall in der Flutregion zu tun.Aber irgendwie doch. Denn der dortige Blackout wirft Fragen auf zu Alternativen,zur Notversorgung. Das geht dann alle an und überall. Weil niemand sicher istvor einer Naturkatastrophe. Dabei hilft es kaum, dass alle auf das nochfunktionierende Netz zugreifen dürfen - so es denn eines gibt. Dafür müsstenfremde Handys als berechtigt erkannt werden. Was dauert. Und zielführend ist esauch nicht. Denn die verbliebenen Sendemasten würden unter der Last in die Kniegehen. So zeigt die Abhängigkeit von der Technik die Verletzlichkeit dermodernen Welt. Und die Gefahr für Menschen, weil Warnungen vor der Katastrophenicht ankamen. Das Radio mit Batterie hätte helfen können - wenn dieöffentlich-rechtlichen Sender auch ohne Anweisung der Behörden (die ausblieb)anders reagiert hätten. Oder Sirenen. Dieses Systemversagen gilt esaufzuarbeiten. Kompromisslos und zügig.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/65597/4975936OTS: Allgemeine Zeitung Mainz