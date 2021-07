In der letzten technischen Besprechung zu Nike vom 28. Juni 2021: „Nike: Pullback für Einstieg interessant“ wurde nach Ausbruch aus der bullischen Flagge ein Kaufsignal mit Zielen bei 181,55 US-Dollar ausgerufen. Das letzte markante hoch wurde bei 162,73 US-Dollar markiert, anschließend stellte sich der beschriebene Pullback zurück auf eine Unterstützung verlaufend um 156,60 US-Dollar ein. Mit den heutigen Zugewinnen auf frische Rekordhochs ist diese kurze Konsolidierungsphase offenbar beendet worden, bestehende Long-Positionen können nun viel besser abgesichert werden, aber auch ein frisches Long-Investment käme aufgrund des erweiterten Kurspotenzials noch infrage.

Mittelfristiger Anlagehorizont

Aus dem Stand heraus lässt sich nach dem erfolgreichen Ausbruch und anschließenden Pullback weiteres Kurspotenzial zunächst an 168,60 und darüber mittelfristig an 181,55 US-Dollar für die Nike-Aktie ableiten. Hierzu sollten jedoch gut einige Monate eingeplant werden, vereinzelte Rücksetzer dürfen aber nicht ausgeschlossen werden. Bestehende Long-Positionen können nun unter den aktuellen Wochentiefs von 156,60 US-Dollar enger abgesichert werden. Erst darunter dürfte sich eine größere Konsolidierung mit Zielen an den Jahreshochs aus Ende 2020 bei 147,95 US-Dollar bemerkbar machen.