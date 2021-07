Commerzbank muss 200 Millionen Euro abschreiben - HSBC-Deal geplatzt

Die Commerzbank beendet ihre Planungen, die Wertpapierabwicklung an die HSBC Transaction Services GmbH auszugliedern. Dies geschehe mit sofortiger Wirkung, wie die MDAX-notierte Bank heute meldet. „Grund für die Entscheidung sind technische Umsetzungsrisiken und veränderte Marktbedingungen”, so der Finanzdienstleister.Die Entscheidung hinterlässt in der Bilanz Spuren: Man muss 200 Millionen Euro abschreiben. „Darüber ...