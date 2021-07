onoff AG meldet Halbjahresgewinn

Von der onoff AG kommen heute erste Eckdaten für die Halbjahreszahlen 2021. „Nachdem im Jahresabschluss 2020 ein Bilanzverlust in Höhe von 690 TEUR ausgewiesen werden musste, wird das Halbjahresergebnis einen Konzernjahresüberschuss in Höhe von 310 TEUR betragen”, kündigt das m:access-notierte Unternehmen am Donnerstag an.Die Entwicklung biete der onoff AG nunmehr die Freiheit, sich weiteren Zukunftsthemen zu stellen. Zum ...