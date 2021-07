ESG Clean Energy liefert sauberen, CO2-freien Strom für Verbraucher in der Region

ESG Clean Energy, LLC, Entwickler von klimaneutralen und sauberen Energielösungen für die dezentrale Energiegewinnung, gab heute die Installation seiner ersten Stromerzeugungsanlage bekannt, die mehr als 4,2 MW sauberen Strom produziert, kein CO2 ausstößt und die Abgase für die Bereitstellung von kostengünstigem destilliertem Wasser für lokale Hersteller nutzt.

Im Rahmen eines Stromabnahmevertrags mit Holyoke Gas & Electric (HG&E), einem kommunalen Energieversorger in Holyoke, Massachusetts, wird ESG ein patentiertes System zur Abscheidung von Kohlendioxid nutzen, das HG&E in die Lage versetzt, kostengünstige Energie an Verbraucher zu liefern und gleichzeitig zu verhindern, dass jedes Jahr über 15.000 Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangen. Außerdem soll das System dazu beitragen, die Zuverlässigkeit des regionalen Stromnetzes während der Spitzenverbrauchszeiten über das Jahr hinweg zu erhöhen.