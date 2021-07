Earnix gibt Akquisition für nutzungsbasiertes Autoversicherungsangebot bekannt

Earnix versetzt Versicherer in die Lage, intelligente Telematik für erstklassige Risikomodellierung, Preisgestaltung und Rating einzusetzen, um das Kundenerlebnis durch die Auswahl und Bereitstellung der passenden personalisierten UBI- und BBI-Angebote in Echtzeit zu optimieren.

Earnix , ein globaler Anbieter von zukunftsweisenden Rating-, Preisgestaltungs- und Produktpersonalisierungslösungen für Versicherer und Banken, hat Assets des KI-gestützten Telematikanbieters Driveway Software Corporation übernommen und wird ein gemeinsames Team mit den starken und hochkompetenten Driveway-Experten formieren. Die Assets – darunter eine hochmoderne Telematik-App – werden das Fundament für den Aufbau eines neuen und transformativen Angebots in den Bereichen nutzungsbasierte Versicherung (Usage-Based Insurance, UBI) und verhaltensbasierte Versicherung (Behavior-Based Insurance, BBI) legen.

Das zentrale Wertversprechen dieser Übernahme ist die bewährte Verbraucher-Telematik-App von Driveway, die als Kernkomponente in das UBI- und BBI-Angebot von Earnix integriert wird. Das neue Angebot verfolgt einen innovativen und erfrischenden Ansatz, der es Autoversicherern ermöglicht, den gesamten Lebenszyklus für personalisierte, Telematik-basierte UBI/BBI durch mobile Kundeninteraktionen effizienter zu verwalten. Das UBI-/BBI-Angebot von Earnix bietet den kompletten Satz an eingebetteten Funktionen, die Versicherer benötigen, um die Anforderungen dieses evolvierenden Marktes – wie Datengenauigkeit, Fahrrisikomodelle oder Fahrerengagement –- zu antizipieren und proaktiv zu erfüllen. Dies beschleunigt die Markteinführung neuer Angebote, unterstützt eine präzisere Preisgestaltung durch ein umfassenderes Verständnis des Verbraucherverhaltens und -risikos und ermöglicht, in kurzer Zeit kontextualisierte und personalisierte Angebote zu erstellen.

„Vor dem Hintergrund des rasanten Wandels der Verbrauchererwartungen stehen Versicherer zunehmend unter Druck, Angebote vorzulegen, die auf die Bedürfnisse des Marktes zugeschnitten sind. Dementsprechend trägt die Nachfrage im Bereich UBI und BBI dazu bei, die Entwicklung von personalisierten Echtzeit-Angeboten in der Versicherungsbranche zu forcieren. Für Versicherungsanbieter ergibt sich so die Gelegenheit, sich gegenüber Mitbewerbern zu differenzieren und einen nachhaltigen Kundenwert durch relevante und unmittelbare Interaktionen zu schaffen. Unsere leistungsfähige neue Lösung verbindet intelligente Telematik mit operativer Kapazität und wegweisender Analytik, die Versicherern hilft, Tarife und Angebote umfassend auf die Bedürfnisse jedes Kunden auszurichten“, berichtet Udi Ziv, CEO bei Earnix.