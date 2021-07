Rocket.Chat kündigt Upgrade des Partnerprogramms an, um das Ökosystem zu erweitern und seine Präsenz auf der ganzen Welt zu festigen

Rocket.Chat, der führende Open-Source-Kommunikations-Hub, gibt die Veröffentlichung von Catalyst bekannt, seinem neuen Partnerprogramm, das alle Ressourcen konsolidiert, die erforderlich sind, um das Wachstum neuer und bestehender Partner auf der ganzen Welt zu beschleunigen.

„Von Anfang an arbeiten wir eng mit Service- und Technologieanbietern zusammen, um unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten. Dies hat uns natürlich dazu geführt, die wichtigsten Aspekte klar zu verstehen, die erforderlich sind, um das Wachstum unserer Partner während ihrer gesamten Reise zu unterstützen und letztendlich ihren ROI durch unsere Partnerschaft zu steigern. Catalyst von Rocket.Chat setzt diese Erkenntnisse in ein reisebasiertes Programm um, das Unternehmen jeder Größe unterstützt, die denselben Markt ansprechen und eine ergebnisorientierte, dauerhafte Beziehung zu Rocket.Chat aufbauen möchten“, sagte Julio Azzini, Global Head of Partnerships bei Rocket.Chat.