Advanced Blockchain plant eine Übernahme

Die Advanced Blockchain will die FinPro komplett übernehmen. Aktuell hält die Gesellschaft 49,5 Prozent an der FinPro. Die weiteren Anteile sollen im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage übernommen werden.Die neuen Aktien sollen zum aktuellen Börsenkurs bewertet werden. Wie die Anteile von FinPro bewertet werden, soll ein Sachverständiger klären. Am Ende der Transaktion will Advanced Blockchain mindestens 90 ...