Aqara präsentiert neuen TVOC-Luftqualitätsmonitor

Wie Aqara, ein Anbieter für Smart-Home-Produkte, bekanntgab, hat das Unternehmen seinen TVOC-Luftqualitätsmonitor auf dem globalen Markt eingeführt. Dieser Monitor erkennt die Konzentration und das Niveau der gesamten volatilen organischen Verbindungen (TVOC) in der Luft sowie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit und kann mit einem Aqara-Hub* verbunden werden und ermöglicht so Smart Home-Automatisierungen. Der TVOC-Luftqualitätsmonitor ist ab sofort auf den Aqara Amazon Stores in den USA und Kanada sowie über autorisierte Aqara-Vertriebspartner in Europa and Asien erhältlich.

Volatile organische Verbindungen (VOC) bilden eine große und vielfältige Gruppe von Verbindungen, die sich bei Raumtemperatur in die Luft verflüchtigen. In Wohnräumen sind VOC meist schädliche, krebserregende Luftschadstoffe, die von alltäglichen Haushaltsgegenständen stammen können, darunter Sprays und Aerosole wie Lufterfrischer, Reinigungsmittel und Pestizide, Klebstoffe, neue Möbel und Teppiche, Baumaterialien und sogar einige elektronische Geräte. Zu den gesundheitlichen Auswirkungen von VOC können Reizungen von Augen, Nase und Rachen, Kopfschmerzen, Koordinationsverlust, Übelkeit sowie Schäden an Leber, Niere und zentralem Nervensystem** gehören.