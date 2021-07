DUBLIN, 22. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Klas , ein weltweit führender Anbieter von Edge-Intelligence-Lösungen, veröffentlichte heute Umfrageergebnisse, die zeigen, wie viel die Verbraucher in den USA, Großbritannien und Deutschland wirklich über autonome Fahrzeuge (AV) wissen und wie gut sie diese Technologie in ihren Alltag integrieren würden. Sie fanden heraus, dass fast die Hälfte aller Verbraucher glaubt, dass es bis zu voll funktionsfähigen selbstfahrenden Autos noch mehr als drei Jahre dauern wird, und fast 20 % wären bereit, zusätzlich 10.000 Dollar zu bezahlen, um diese Technologie zu bekommen.

Von Edge Intelligence-Pionier Klas durchgeführte Umfrage zur Verbraucherstimmung in Bezug auf autonome Fahrzeuge zeigt, dass 72,5 % einen Robotaxi-Service nutzen würden, aber weniger als 20 % haben schon von Marken wie Waymo, Nvidia, Aptiv oder Motional gehört

In allen drei Märkten sind die Verbraucher an dem Komfort interessiert, den autonome Fahrzeuge bieten werden. Mehr als 25 % der Befragten gaben an, dass sie von der Möglichkeit begeistert sind, dass selbstfahrende Fahrzeuge ihre Besorgungen machen und Lebensmittel direkt zu ihnen nach Hause liefern können. 22 % glauben, dass die Einführung autonomer Fahrzeuge die menschliche Produktivität erhöhen und umweltfreundlicher sein wird. Klas fand auch heraus, dass fast 30 % der britischen und deutschen Befragten sich darauf freuen, ihr eigenes Auto nicht mehr parken zu müssen, da autonome Fahrzeuge sie bequem absetzen und abholen können. Die Amerikaner hoffen, mit der Einführung autonomer Fahrzeuge die Zahl der Straßenunfälle reduzieren zu können.

Während die Umfrageergebnisse eindeutig auf ein weit verbreitetes Interesse der Verbraucher an selbstfahrenden Autos hinweisen, zeigen sie auch, dass die Fahrzeughersteller noch einige Hürden überwinden müssen, um die breite Öffentlichkeit zu überzeugen. Mehr als ein Fünftel der Verbraucher in allen drei Märkten bezweifeln, dass autonome Fahrzeuge unerwarteten Hindernissen auf der Straße ausweichen können, und etwa 20 % sind besorgt, dass das Fahrzeugsystem im Verkehr versagen könnte. Die Deutschen machen sich vor allem Sorgen um die Sicherheit der Software: 22 % äußern die Sorge, dass autonome Fahrzeuge gehackt werden könnten.