IHS gibt CE-Zertifizierung für firmeneigenes Spritzenpumpensystem bekannt

Das transformative Insignis System für die intravenöse Arzneimittelverabreichung ist die Antwort auf den weltweiten Bedarf an tragbaren, nicht-elektrischen, flexiblen, kostengünstigen und intuitiven Infusionspumpen zur exakten Arzneimittelverabreichung vom KVO bis hin zu Raten von 250 ml/h, mit einer direkt ablesbaren und einstellbaren Durchflusssteuerung.

Das OneSett System für subkutane Anwendungen besteht aus einer einstellbaren Durchflusssteuerung, die direkt an einen subkutanen Nadelzugang (mit 1-4-lumiger Konfiguration) angeschlossen ist. Somit kann der Anwender die Flussrate (von 10 ml bis 60 ml) mit einer Drehvorrichtung anpassen. Die auf der Drehvorrichtung angezeigte Flussrate gilt für jeden einzelnen Nadelzugang - es ist keine Berechnung erforderlich!

Die Insignis Spritzenpumpe ist mit einem Preis von 139 Euro viel kostengünstiger. Angesichts der Kosten der Einzelteile des herkömmlichen Zubehörs (z. B. Nadelsets, Flusskontrollschläuche und Reglersystem) ist OneSett ebenfalls günstiger pro Infusion - sogar ohne Berücksichtigung der Einsparungen beim Lagern von Zubehörteilen.

Das IHS Infusionssystem lässt sich für beinahe jede Infusionstherapie einsetzen und unterstützt intermittierende, „pausierende“ Verabreichungen, was sich ideal für längere Infusionen mit geringem Volumen in Krankenhäusern eignet. „Das IHS System steht für einen Paradigmenwechsel hin zu Einfachheit, Exzellenz, Kosteneffizienz, Einsatzfähigkeit und patientenzentriertem Design", so Andrew Sealfon, Gründer, Chairman und CTO von IHS.

Sealfon ist seit 40 Jahren ein Investor, Innovator und führendes Mitglied in der Medizinproduktbranche. Als Erfinder und Gründer von Repro-Med Systems, Inc. (KORU Medical Systems) war Sealfon von September 1982 bis zur Auflösung des Unternehmens am 25. Juli 2018 als dessen President, Chairman of the Board und Chief Executive Officer tätig.

Über Innovative Health Sciences

Innovative Health Sciences, LLC, mit Sitz in New York, USA, liefert innovative Lösungen für den Markt für Arzneimittelinfusionen. IHS verfolgt einen patientenzentrierten, zukunftsorientierten Ansatz; unser Ziel ist es, Patienten die höchstmögliche Lebensqualität zu bieten, indem wir es ihnen ermöglichen, ihre Infusionen selbst zu kontrollieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen

