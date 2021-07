Kymeta zeigt im Rahmen einer militärischen Gefechtsübung die LEO- und GEO-SATCOM-Interoperabilität

Kymeta demonstrates LEO and GEO interoperability with the u8 at technical demonstration. (Photo: Business Wire)

Das u8 ist das erste und einzige heute verfügbare Terminal, das die automatische Weiterleitung zwischen einem GEO-SATCOM-Terminal und der Kepler LEO-Konstellation mit hohem Durchsatz für die Kommunikation in Bewegung (Communications on the Move, COTM) und in Bereitschaft (Communications on the Pause, COTP) demonstriert. Heutige Einsatzkräfte benötigen Zugang zu Kommando- und Kontrollnetzwerken (Command and Control, C2), die Nachrichtenaustausch, E-Mail, VoIP und VTC bereitstellen, sowie zu Netzwerken mit höherem Durchsatz zum Senden und Empfangen großer Datenmengen. Die Vorführung hat gezeigt, dass der Zugang zu C2-Netzwerken und Kommunikation mit hohem Durchsatz mit einem einzigen integrierten Terminal, dem u8, möglich ist.

„Während die heutigen mobilen Streitkräfte, die in abgelegenen Umgebungen eingesetzt werden, vielleicht einen Kommunikationszugang über ein traditionelles Very Small Aperture Terminal (VSAT) oder ältere COTM-Terminals haben, haben sie keinen Zugang zu den durchsatzstarken LEO-Konstellationen“, sagte Rob Weitendorf, Vice President für Business Development bei Kymeta. „Das u8 liefert die benötigte Kapazität und nahtlose Konnektivität zwischen LEO- und GEO-Satelliten. Wir könnten uns nicht mehr über die Begeisterung freuen, die unsere Demo auf der Veranstaltung bei den Special Forces ausgelöst hat.“

Bei der Vorführung in Virginia Beach, VA, wurden drei stationäre Bodenstationen mit GEO- und LEO-Fähigkeiten in Inuvik, Kanada, Redmond, WA, und Tuscon, AZ, mit einem mobilen Terminal kombiniert. Jede Station hatte Zugriff auf sechs Kepler-LEO-Satelliten und zwei GEO-Satelliten. Der Wechsel von GEO zu LEO und von linearer zu zirkularer Polarisation erfolgte automatisiert und wurde ausschließlich über Software bewerkstelligt. Die Experimente von Kymeta und Kepler waren darauf ausgerichtet, Punkt-zu-Punkt-Kommunikation mit hoher Datenrate bereitzustellen, bei der Daten von Bodenstation zu Bodenstation ohne Anbindung an die Cloud übertragen wurden, gefolgt von GEO SATCOM für den alltäglichen Betrieb.