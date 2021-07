Echosens, ein Hochtechnologieunternehmen und Anbieter der FibroScan-Produktfamilie, gibt die Veröffentlichung neuer Leitlinien der European Association for the Study of the Liver (EASL) bekannt, eines Fachverbands von Spezialisten, die sich mit Lebererkrankungen beschäftigen. Diese Leitlinien stellen einen bedeutenden Fortschritt für das nicht-invasive Management von Lebererkrankungen und eine beispiellose Empfehlung für die Lösungen von Echosens dar.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass diese neuen Leitlinien für FibroScan-Parameter sehr bindend sind und unsere Technologien somit als Eckpfeiler für nicht-invasive Tests (NIT) beim zukünftigen Management von Lebererkrankungen dienen – über alle Stadien der Leberbehandlung und alle Bevölkerungsgruppen hinweg“, so Dominique Legros, Group CEO von Echosens. „Als empfohlener NIT bietet FibroScan die Standardisierung, die klinische Leistungsfähigkeit und die Zugänglichkeit für die frühe Krankheitserkennung, in der Erstlinie nach Fib-4 – entweder in der Primärversorgung oder in Fachkliniken für Diabetologie bzw. für Lebererkrankungen – und für das Patientenmanagement bei fortgeschrittenen Lebererkrankungen, bei portaler Hypertonie und zur Risikostratifikation bei hepatozellulärem Karzinom (HCC).“