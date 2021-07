PASSAU (dpa-AFX) - "Passauer Neue Presse" zu Utoya/Gedenken:

"Das Zusammentreffen zweier Gedenkveranstaltungen zu rechtsextremistischem Terror offenbart ein großes Problem: die Tatsache, dass derlei Anschläge in regelmäßigen Abständen trotz aller Appelle immer wieder geschehen. Vor zehn Jahren die schrecklichen Taten des Anders Behring Breivik in Oslo und auf Utøya - fünf Jahre später das Attentat am Münchner Olympia-Einkaufszentrum - und heute das schmerzvolle Erinnern an beide Verbrechen, im Wissen darum, dass es 2019 noch Christchurch und Halle und 2020 Hanau gab ... Muss eine solche Reihung nicht zu Resignation und Fatalismus führen? Genau dieses Wegknicken unter der Last terroristischer Bedrohungen darf sich eine freie Gesellschaft nicht leisten. Das wäre das Eingeständnis einer Niederlage. Wenn der Hydra des Terrors immer neue Köpfe wachsen, müssen auch die Kräfte der Freiheit zu immer neuer Stärke finden."/yyzz/DP/he