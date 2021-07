FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Merkel und die Provinz:

"Das Eingeständnis von Kanzlerin Angela Merkel ist bemerkenswert. Sie habe bislang keine Lösung dafür gefunden, die Menschen auf dem Land von den Vorzügen der Klimapolitik zu überzeugen. Ihnen also Anreize zu bieten, damit sie die Windräder in nächster Nähe ihrer Häuser und Wohnungen ertragen und den Bau gigantischer Stromleitungen durch ihre Nachbarschaft tolerieren. Merkel hat recht. In den Jahren ihrer Regierung wurde der ländliche Raum sträflich vernachlässigt. Es bedroht den Zusammenhalt der Republik, wenn dort nicht nur die Lasten der Energiewende getragen werden müssen, sondern zugleich zentrale Angebote der Infrastruktur fehlen wie schnelles Internet und eine gut getaktete Anbindung durch den öffentlichen Nahverkehr."/yyzz/DP/he