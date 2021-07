Huawei gestaltet die Energiespeicherung im Versorgungsmaßstab für eine Zukunft mit erneuerbaren Energien neu

SHENZHEN, China, 23. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Der Huawei FusionSolar Smart PV & Large Scale Energy Storage Global Virtual Summit 2021, der von Huawei organisiert und vom pv magazine moderiert wird, begann am 22. Juli. Die Veranstaltung brachte Vordenker der PV-Branche zusammen, um die neuesten Entwicklungen und Marktchancen im Bereich der Versorgungsenergiespeicherung zu diskutieren und zu erkunden, wie das intelligente String-Energiespeichersystem von Huawei Digital Power PV in Zukunft zu einer primären Energiequelle machen wird.

Huawei Digital Power verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von Energiespeichern und hat bereits Lithiumbatterien mit einer Kapazität von mehr als 5 GWh ausgeliefert, die auf verschiedene Szenarien ausgerichtet sind, wie z. B. Solarkraftwerke im Versorgungsmaßstab, Anwendungen für Privathaushalte, Standortstromversorgung, Energie für Rechenzentren und andere.

In seiner Eröffnungsrede hob Dr. Fang Liangzhou, CMO bei Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. die Vision von Huawei Digital Power und die herausragenden Merkmale des intelligenten String-Energiespeichersystems hervor. Er merkte an: „Die Vision von Huawei Digital Power konzentriert sich auf die führende Digitalisierung der Stromversorgung für eine kohlenstofffreie Smart Society. Wir glauben, dass der Schlüssel zum Aufbau eines zukunftsorientierten Energiesystems auf der Basis erneuerbarer Energien in der Integration von digitalen und leistungselektronischen Technologien liegt."

Laut Dr. Fang hat Huawei digitale und leistungselektronische Technologien in PV- und Energiespeichersysteme integriert und ein modulares Smart-String-Design entwickelt, das die Verwaltung des Energiespeichersystems durch die Optimierung auf Batteriepack- und Rack-Ebene verfeinert,um mehrere Herausforderungen zu bewältigen, die herkömmliche Energiespeichersysteme belasten . Die Optimierung auf Pack-Ebene verbessert die Lade- und Entladekapazität um 6 %, während die Optimierung auf Rack-Ebene eine weitere Verbesserung um 7 % bietet. Die innovative Architektur zur verteilten Wärmeableitung verlängert die Batterielebensdauer, und intelligente Technologien wie KI und Cloud-BMS werden eingesetzt, um die Systemsicherheit von reaktiv zu proaktiv weiterzuentwickeln.