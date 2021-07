Zoomlion macht sich Sportsgeist zu eigen, indem es Athleten der jüngeren Generation unterstützt und Sportanlagen baut

Seit mehr als 17 Jahren in Folge hat Zoomlion das Gewichtheberteam von Hunan dabei unterstützt, den obersten Platz auf dem Podium zu erreichen. Im Jahr 2020 spendete das Unternehmen mehr als 1 Million RMB (154.340 US$) an das Gewichtheberteam und plant, im August 2021 eine weitere Million RMB (154.340 US$) zu spenden.

CHANGSHA, China, 23. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion", 1157.HK), ein führendes Unternehmen in der Herstellung von High-End-Ausrüstung, macht sich den Sportsgeist zu eigen und unterstützt Chinas Star-Athleten.

„Bei Zoomlion lieben wir den Sportsgeist und glauben, dass das Wichtigste im Leben nicht nur das Gewinnen ist, sondern das Mitmachen. Wir befähigen alle Athleten, ihre Träume zu verwirklichen, vom Hobbysportler bis zu denen, die auf höchstem Niveau agieren", sagte Li Jiangtao, Präsident der Gewerkschaft von Zoomlion.

Zoomlion veranstaltet außerdem eine Reihe von Jugend-Fun-Runs in mehreren Städten Chinas, um die Leidenschaft für Sport bei der nächsten Generation von Athleten zu fördern. Die jüngste Veranstaltung, die am 19. Juni in Changshas Orange Isle stattfand, zog über 500 Teilnehmer an.

Auch die Zoomlion-Mitarbeiter auf der ganzen Welt leben den Sportsgeist, indem sie regelmäßig an Teamsportaktivitäten teilnehmen. In Australien wanderte das Team von Zoomlion den Kokoda Track Memorial Walk in Dandenong, Victoria. In Südostasien hat die Zoomlion-Niederlassung in Malaysia eine Basketballmannschaft gegründet und nimmt regelmäßig an lokalen Spielen teil, und die Niederlassung in Thailand spielt dienstags und samstags Badminton.

Als Ausrüstungshersteller hilft Zoomlion auch beim Bau von großen Sportstadienprojekten. Das Unternehmen war maßgeblich an der Entwicklung des Hauptstadions für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022, der Samara Arena, der Volgograd Arena und der Saransk Mordovia Arena für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018, des Guangzhou F.C. Tianhe Stadium, des Leshan Olympic Center und des Chengdu 2021 31st Summer Universiade Sports Center beteiligt.

Mit seinem anhaltenden Engagement für sportliche Erfolge und den Sportsgeist engagiert sich Zoomlion für die Gestaltung der Zukunft des Sports in China und im Ausland. Von Spitzensportlern bis hin zu Mitarbeitern und der breiteren Gemeinschaft wird jeder ermutigt, schneller zu werden, höhere Ziele zu verfolgen und mit der unerschütterlichen Unterstützung von Zoomlion stärker zu werden.